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Почти 2,5 миллиарда рублей поступит на завершение строительства ОЭЗ в Томске

Главная Наука
Томск
15:52 14 Февраля 2017
инновации, центр, работа, финансы, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Федерация направит 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства экспоцентра и инжинирингового центра особой экономической зоны «Томск», сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

В конце 2016 года администрация Томской области получила право управления ОЭЗ. Ожидается, что это повысит оперативность принятия решений, даст реальные полномочия по привлечению инвесторов в ОЭЗ и возможность содействовать развитию их проектов в статусе резидентов

«Несмотря на отставание от графика освоения средств, администрация региона и ОЭЗ сегодня предпринимают меры, чтобы уложиться в первоначальные сроки окончания строительства», — сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

В декабре 2016 года экспертный совет поддержал семь новых проектов инновационных компаний (ООО «ИНТЭК промышленные системы», ООО «Амбит», ООО «ТЕЛЕБРИЗ», ООО «ТРЭМ Инновации», ООО «Центр биометрических систем», ООО «ПОПКОВ РОБОТИКС», ООО «Сольвейг Мультимедиа»), с которыми заключены соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. В настоящее время общее число резидентов ОЭЗ «Томск» составляет 69 компаний.

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