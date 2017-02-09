Трекер сна и мобильный сурдопереводчик представят на Startup Tour в Томске

13-14 февраля в Томске состоится сибирский этап фестиваля по поиску инновационных проектов в России и СНГ Open Innovations Startup Tour. За место в следующем туре будут бороться команды из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

В сибирском этапе инноваторы представят свои проекты по направлениям: информационные технологии, биология, индустриализация. На данный момент к участию заявлено 122 проекта.

«Среди них: Трекер сна; Разработка мобильного сурдопереводчика; Правильная осанка 2.0: первый тренажер осанки с обратной связью; Разработка инновационной технологии и нового технологического оборудования для переработки дикорастущего сырья в пищевые порошки в условиях Арктических и северных территорий», - говорится на сайте фестиваля.

На последующих этапах — Startup Village и форуме «Открытые инновации» — участники, которые пройдут отбор, будут представлять инвесторам уже готовые к презентации продукты. Победители получат поддержку Фонда «Сколково».

Оценивать участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы и эксперты, которые приедут в Томск, чтобы поделиться опытом, дать практические советы и помочь начинающим стратаперам развить сильные стороны своих проектов.

Всего в маршруте тура 11 российских городов, а также Казахстан, Армения и Азербайджан.