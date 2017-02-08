Путин вручит ученому из Томска 2,5 миллиона рублей

Молодые ученые России получат в среду, в День науки, президентскую премию из рук президента Владимира Путина. Четыре премии в размере 2,5 миллиона рублей вручаются с 2008 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Лауреатами премии за минувший год стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей. Среди лауреатов есть сибиряк – томич Илья Романченко. Как сообщает ТАСС, доктор физико-математических наук, младший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Романченко разработал гиромагнитные генераторы сверхмощные радиоимпульсы, способствующие защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.

«(Премии) присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны», - говорится в сообщении.

Премию получит коллектив молодых ученых НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчетов в области физики высоких энергий. За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники, отмечен ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин.Исследователи Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева удостоены премии за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей