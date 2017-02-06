Инноваторы смогут превратить эскиз в деталь в новом центре Томска

Первый в Томской области центр аддитивных технологий (ЦАТ), в котором инноваторы смогут получить доступ к современному оборудованию, открылся в Томске, на базе регионального инжинирингового центра, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Возможностями центра смогут пользоваться изобретатели-фармацевты, медики и специалисты в сфере информационных технологий.

«Создание такого центра дает возможность ускорить производство высокотехнологичной продукции с наименьшими затратами. Эта площадка — первая, которая создана как центр коллективного пользования, она может объединить результаты работы многих компаний, которые находятся в кластере и за его пределами. Здесь планируется не только выполнять услуги по созданию конечного продукта, но и по моделированию», — сказал на открытии заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.

Появление центра аддитивных технологий дает возможность участникам кластера и их партнерам в кратчайшие сроки доводить лабораторные образцы разработанной продукции до серийного производства. В центре они могут выполнить работы по промышленному дизайну, высокоточное 3D-сканирование, 3D-печать из гипса, ABS и PLA пластика, а также фотополимерную 3D-печать и печать высокопрочными материалами. В центре представлен единственный в Томске прибор, который способен сканировать подвижные объекты в реальном времени и в полном цвете. Общая стоимость купленного оборудования составляет 12 миллионов рублей.

«В компании, например, изобрели медицинский прибор: его нарисовали на компьютере, но непонятно, удобно ли будет хирургу его держать. Для этого нужно изготовить корпус инструмента, а чтобы напечатать пресс-форму, с помощью которой будет изготовлен корпус, потребуется порядка 1,5 млн рублей. Мы можем напечатать самую точную деталь размера, например, в длину 10 см, в ширину 5 см и высотой в 2 см примерно за 500 рублей», — рассказал директор Томского регионального инжинирингового центра Олег Торош.

Полученные прототипы компании смогут применить в приборостроении, медицине, промышленности, электротехнике, информационных технологиях и других сферах.