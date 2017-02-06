6 февраля
Томск
погода -12 °C
курсы валют
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Инноваторы смогут превратить эскиз в деталь в новом центре Томска

Главная Наука
Томск
16:49 6 Февраля 2017
инновации, наука, помощь, разработка, изобретение, ученые, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Первый в Томской области центр аддитивных технологий (ЦАТ), в котором инноваторы смогут получить доступ к современному оборудованию, открылся в Томске, на базе регионального инжинирингового центра, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Возможностями центра смогут пользоваться изобретатели-фармацевты, медики и специалисты в сфере информационных технологий.

«Создание такого центра дает возможность ускорить производство высокотехнологичной продукции с наименьшими затратами. Эта площадка — первая, которая создана как центр коллективного пользования, она может объединить результаты работы многих компаний, которые находятся в кластере и за его пределами. Здесь планируется не только выполнять услуги по созданию конечного продукта, но и по моделированию», — сказал на открытии заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.

Появление центра аддитивных технологий дает возможность участникам кластера и их партнерам в кратчайшие сроки доводить лабораторные образцы разработанной продукции до серийного производства. В центре они могут выполнить работы по промышленному дизайну, высокоточное 3D-сканирование, 3D-печать из гипса, ABS и PLA пластика, а также фотополимерную 3D-печать и печать высокопрочными материалами. В центре представлен единственный в Томске прибор, который способен сканировать подвижные объекты в реальном времени и в полном цвете. Общая стоимость купленного оборудования составляет 12 миллионов рублей.

«В компании, например, изобрели медицинский прибор: его нарисовали на компьютере, но непонятно, удобно ли будет хирургу его держать. Для этого нужно изготовить корпус инструмента, а чтобы напечатать пресс-форму, с помощью которой будет изготовлен корпус, потребуется порядка 1,5 млн рублей. Мы можем напечатать самую точную деталь размера, например, в длину 10 см, в ширину 5 см и высотой в 2 см примерно за 500 рублей», — рассказал директор Томского регионального инжинирингового центра Олег Торош.

Полученные прототипы компании смогут применить в приборостроении, медицине, промышленности, электротехнике, информационных технологиях и других сферах.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Сахарный тростник пополнит коллекцию ботсада Томска

Сахарный тростник пополнит коллекцию ботсада Томска

1 Февраля 2017 г.
Семена прислали по обмену
Новости Томска: Неделя науки в Томске откроется сеансом связи с МКС

Неделя науки в Томске откроется сеансом связи с МКС

1 Февраля 2017 г.
Горожан ждут лекции, выставка, спектакль
Новости Томска: Ученые Томска займутся добычей полезных ископаемых на Луне

Ученые Томска займутся добычей полезных ископаемых на Луне

27 Января 2017 г.
Проект станет возможным через 5-15 лет
Новости Томска: Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

25 Января 2017 г.
Прибор позволяет прогнозировать ЧС за два часа
Новости Томска: Число студентов-инженеров выросло в Томске, экономистов – сократилось в 2 раза

Число студентов-инженеров выросло в Томске, экономистов – сократилось в 2 раза

24 Января 2017 г.
Почти 30% студентов Томска выбрали техникумы и училища
Новости Томска: Производство бериллия по томской технологии затронет три региона Сибири

Производство бериллия по томской технологии затронет три региона Сибири

24 Января 2017 г.
Линию запустят к 2019 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Система видеонаблюдения выявила свыше 221 тысячи нарушений в Томске

Система видеонаблюдения выявила свыше 221 тысячи нарушений в Томске

3 Февраля 2017 г.
В том числе на камеру попал насильник
Новости Томска: 26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

26 тысяч жителей эвакуируют в Томской области при худшем сценарии паводка

2 Февраля 2017 г.
Прогноз на паводок – в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Вдова фронтовика лишилась квартиры в Томске, доверившись снохе и внучке

Вдова фронтовика лишилась квартиры в Томске, доверившись снохе и внучке

2 Февраля 2017 г.
Родственники продали ее квартиру и уехали в Краснодар
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.