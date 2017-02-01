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Сахарный тростник пополнит коллекцию ботсада Томска

Главная Наука
Томск
14:27 1 Февраля 2017
выставка, экология, сады
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Коллекция Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета (ТГУ) в 2016 году пополнилась 500 новыми видами растений. Семена и черенки пришли по обмену из других ботсадов по всему миру, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Часть растений пополнят выставку-коллекцию томского сада: сахарный тростник, мирмекодия колючая, живущая в симбиозе с муравьями, и вольфия – обладатель самых маленьких цветков на Земле.

«Все полученные в 2016 году растения еще очень маленькие и пока не демонстрируются на экскурсиях. На выращивание, как правило, уходит от одного года до нескольких лет. Однако сахарный тростник, возможно, томичи смогут увидеть на экскурсиях уже осенью 2017 года», - рассказал завлабораторией тропических и субтропических растений Михаил Ямбуров.

Уточняется, что ботанический сад ТГУ имеет самую крупную коллекцию вузовских ботсадов России: фонд насчитывает уже более 8,5 тысяч видов и сортов растений, из которых 3,5 тысячи – экзотические для Сибири. Томский ботсад обменивается семенами, черенками и другим материалом со 150 ботсадами из 50 стран мира.

Для справки: Экскурсии в Сибирском ботаническом саду проводятся по предварительной записи по вторникам, четвергам и субботам c 10.00 до 15.00. Предварительная запись по тел. 529-816.

Фото: Предоставлено пресс-службой ТГУ

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