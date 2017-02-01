Неделя науки в Томске откроется сеансом связи с МКС

Неделя науки стартует в Томске 1 февраля, в рамках цикла мероприятий пройдут конференция, семинары, мюзикл и выставка, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Неделя науки откроется сеансом связи с Международной космической станцией. Он состоится для школьников в 14.00 во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17). Дети зададут вопросы космонавтам МКС в режиме реального времени.

2 февраля в конференц-зале бизнес-инкубатора ТГУ (ул. Герцена, 2) руководитель направления развития проектного управления проектного офиса НТИ Владимир Пигалов проведет семинар «Подготовка и управление проектами по созданию новых высокотехнологичных материалов и изделий для НТИ». В образовательной программе со 2 по 4 февраля по упаковке проектов для продвижения в рамках НТИ примут участие 15 специалистов научно-образовательных организаций Томской области.

В этот же день в 9.00 в конференц-зале НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111-а) начнет работу Всероссийская мемориальная конференция памяти академика РАМН Викентия Пекарского. Молодые ученые обсудят вопросы экспериментальной и клинической кардиологии», также состоится конкурс медицинских разработок.

2 февраля в 18.30 в Доме ученых (пр. Академический, 5) состоится спектакль-мюзикл «Ноев колхоз». Дом ученых и артисты Маленького академического театрика подготовили музыкальную комедию на злобу дня: реформа РАН и высшего образования.

3 февраля в 12.00 в Центре культуры ТГУ (пр. Ленина, 36) откроется выставка «Молодежь и промышленность». Экспозиция состоит из научных разработок молодых ученых томских университетов и академических институтов, фотовыставки научных проектов.

«Посетители смогут познакомиться с интересными исследовательскими проектами и командами, принять участие в научно-популярном шоу профессора Звездунова, увидеть танец роботов и их создателей, принять участие в увлекательных мастер-классах. В рамках выставки состоится конкурс разработок молодых ученых, победителей которой пригласят на форум U-NOVUS. Томичи смогут проголосовать за лучшую фотографию научного проекта, выиграть призы в конкурсе селфи с экспонатами», - рассказали организаторы.

3 февраля в 16.00 в конференц-зале главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36) путешественник Евгений Ковалевский прочтет лекцию «В поисках счастья».

4 февраля в 12.00 в МКЦ ТПУ начнется шоу «Супергерои: технологии будущего»: школьники вместе с супергероями создадут новые технические решения.

Также в рамках Недели науки пройдет научный биатлон, лыжные гонки памяти академика В.Е. Зуева, открытые лекции и дни открытых дверей в институтах.