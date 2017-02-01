1 февраля
Томск
погода -16 °C
курсы валют
60.09
 
€ 64.29
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Неделя науки в Томске откроется сеансом связи с МКС

Главная Наука
Томск
08:57 1 Февраля 2017
дети, космос, мкс, связь, наука, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Неделя науки стартует в Томске 1 февраля, в рамках цикла мероприятий пройдут конференция, семинары, мюзикл и выставка, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Неделя науки откроется сеансом связи с Международной космической станцией. Он состоится для школьников в 14.00 во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17). Дети зададут вопросы космонавтам МКС в режиме реального времени.

2 февраля в конференц-зале бизнес-инкубатора ТГУ (ул. Герцена, 2) руководитель направления развития проектного управления проектного офиса НТИ Владимир Пигалов проведет семинар «Подготовка и управление проектами по созданию новых высокотехнологичных материалов и изделий для НТИ». В образовательной программе со 2 по 4 февраля по упаковке проектов для продвижения в рамках НТИ примут участие 15 специалистов научно-образовательных организаций Томской области.

В этот же день в 9.00 в конференц-зале НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111-а) начнет работу Всероссийская мемориальная конференция памяти академика РАМН Викентия Пекарского. Молодые ученые обсудят вопросы экспериментальной и клинической кардиологии», также состоится конкурс медицинских разработок.

2 февраля в 18.30 в Доме ученых (пр. Академический, 5) состоится спектакль-мюзикл «Ноев колхоз». Дом ученых и артисты Маленького академического театрика подготовили музыкальную комедию на злобу дня: реформа РАН и высшего образования.

3 февраля в 12.00 в Центре культуры ТГУ (пр. Ленина, 36) откроется выставка «Молодежь и промышленность». Экспозиция состоит из научных разработок молодых ученых томских университетов и академических институтов, фотовыставки научных проектов.

«Посетители смогут познакомиться с интересными исследовательскими проектами и командами, принять участие в научно-популярном шоу профессора Звездунова, увидеть танец роботов и их создателей, принять участие в увлекательных мастер-классах. В рамках выставки состоится конкурс разработок молодых ученых, победителей которой пригласят на форум U-NOVUS. Томичи смогут проголосовать за лучшую фотографию научного проекта, выиграть призы в конкурсе селфи с экспонатами», - рассказали организаторы.

3 февраля в 16.00 в конференц-зале главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36) путешественник Евгений Ковалевский прочтет лекцию «В поисках счастья».

4 февраля в 12.00 в МКЦ ТПУ начнется шоу «Супергерои: технологии будущего»: школьники вместе с супергероями создадут новые технические решения.

Также в рамках Недели науки пройдет научный биатлон, лыжные гонки памяти академика В.Е. Зуева, открытые лекции и дни открытых дверей в институтах.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Наука / НОВОСТИ
Новости Томска: Ученые Томска займутся добычей полезных ископаемых на Луне

Ученые Томска займутся добычей полезных ископаемых на Луне

27 Января 2017 г.
Проект станет возможным через 5-15 лет
Новости Томска: Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

25 Января 2017 г.
Прибор позволяет прогнозировать ЧС за два часа
Новости Томска: Число студентов-инженеров выросло в Томске, экономистов – сократилось в 2 раза

Число студентов-инженеров выросло в Томске, экономистов – сократилось в 2 раза

24 Января 2017 г.
Почти 30% студентов Томска выбрали техникумы и училища
Новости Томска: Производство бериллия по томской технологии затронет три региона Сибири

Производство бериллия по томской технологии затронет три региона Сибири

24 Января 2017 г.
Линию запустят к 2019 году
Новости Томска: Численность медведей выросла в 2 раза за 15 лет в Томской области

Численность медведей выросла в 2 раза за 15 лет в Томской области

19 Января 2017 г.
Ареал обитания расширился
Новости Томска: Яркий астероид промелькнет ночью над Сибирью

Яркий астероид промелькнет ночью над Сибирью

18 Января 2017 г.
Астероид Веста окажется наиболее ярким за 2017 году
Новости компаний
26/01
Кондитер — волшебник над сладким или безумная сладкая любовь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Паводок может отрезать 12 деревень Томской области от «большой земли»

Паводок может отрезать 12 деревень Томской области от «большой земли»

31 Января 2017 г.
Совещание под руководством главы МЧС Пучкова прошло в Томске
Новости Томска: Житель Томска натравил бойцовскую собаку на школьника – возбуждено дело

Житель Томска натравил бойцовскую собаку на школьника – возбуждено дело

27 Января 2017 г.
Инцидент произошел на остановке
Новости Томска: Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

Полпред Сергей Меняйло проконтролирует ситуацию в «ФОГ-City» в Томске

27 Января 2017 г.
Продавцы ТЦ боятся «захвата» предприятия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.