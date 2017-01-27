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Ученые Томска займутся добычей полезных ископаемых на Луне

Главная Наука
Томск
16:20 27 Января 2017
космос, добыча, луна, наука, университет, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Ученые двух вузов Томска – ТГУ и ТУСУР – подписали соглашение о вступлении в консорциум по освоению космической сырьевой базы, сообщила пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ). Исследования будут проводиться совместно с учеными из МИСиС, Kama Flow, Itessa, ООО «ГАН».

Ожидается, что вместе они реализуют проект по добыче и переработке полезных ископаемых на Луне.

«Космос – это одна из новых территорий развития человечества, для нас важно понимать, знать и уметь готовить новых специалистов в этом направлении, тогда наши выпускники будут бороться за рабочие места, в том числе конкурируя c роботами», - заявил проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков.

По мнению ученых, доставка полезных ископаемых с Луны на Землю не выгодна, поэтому перерабатывать их планируют непосредственно на станции добычи в космосе.

«5-15 лет объектом для добычи и переработки полезных ископаемых вне Земли может стать Луна, поверхностный слой которой – реголит – состоит из частиц разрушенных горных пород», - уточнили в пресс-службе вуза.

На круглом столе ученые представили аппарат для производства аналога реголита и два экспериментальных состава серого и черного цвета. Они были разработаны в Томске и Москве. При этом ученые ТГУ участвовали в исследовании его магнитных и электрических свойств. Полученные результаты в дальнейшем лягут в совместный проект по добыче водорода и гелия на Луне.

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