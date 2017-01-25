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Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

Главная Наука
Томск
09:09 25 Января 2017
ученые, погода, наука, прогноз, разработка, система
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Комплекс для сверхточного прогнозирования опасных погодных явлений на небольших участках разрабатывают томские ученые из института климатических и экологических систем. Установка работает на основе инфракрасных излучателей и передает данные в автоматическом режиме.

Те метеостанции, которыми российские синоптики пользуются сейчас, довольно массивны и передают информацию только раз в три часа, иногда реже. К тому же там необходимо присутствие человека, который будет снимать метеоданные. Новая томская система упростит сбор и передачу сведений о текущей погоде, и даже сможет их автоматически проанализировать. По тому же принципу работают и зарубежные аналоги. Главное достоинство Томской разработки — она может с высокой точностью прогнозировать изменения погоды и возникновение чрезвычайных ситуаций в ближайшие один-два часа на локальных территориях. Обычным автоматическим метеостанциям это не всегда доступно.

«Потенциальный заказчик, с которым мы плотно работаем, с которым мы вместе формировали техническое задание на эту систему, и который ждет, не дождется окончания этой работы это МЧС, в частности, конкретно ГУ МЧС по Томской области», - сказал заместитель директора ИМКЭС СО РАН Владимир Корольков.

 
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