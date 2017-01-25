Прибор для сверхточного прогнозирования погоды создали в Томске

Комплекс для сверхточного прогнозирования опасных погодных явлений на небольших участках разрабатывают томские ученые из института климатических и экологических систем. Установка работает на основе инфракрасных излучателей и передает данные в автоматическом режиме.

Те метеостанции, которыми российские синоптики пользуются сейчас, довольно массивны и передают информацию только раз в три часа, иногда реже. К тому же там необходимо присутствие человека, который будет снимать метеоданные. Новая томская система упростит сбор и передачу сведений о текущей погоде, и даже сможет их автоматически проанализировать. По тому же принципу работают и зарубежные аналоги. Главное достоинство Томской разработки — она может с высокой точностью прогнозировать изменения погоды и возникновение чрезвычайных ситуаций в ближайшие один-два часа на локальных территориях. Обычным автоматическим метеостанциям это не всегда доступно.