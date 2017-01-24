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Число студентов-инженеров выросло в Томске, экономистов – сократилось в 2 раза

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Томск
16:46 24 Января 2017
образование, университет, студенты, статистика, сибирь, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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В вузах и ссузах Томской области учатся 87,4 тысячи студентов, почти треть из них выбрали среднее специальное и профессиональное образование, сообщает во вторник Томскстат. Публикацию приурочили ко Дню студента (Татьянин день) 25 января.

По данным аналитиков,  среднее специальное образование в регионе получают 23,8 тысяч человек, из них 18,1 тысяч выбрали программы подготовки специалистов среднего звена, 5,7 тысяч – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

«Сегодня растет привлекательность среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, что обусловлено получением дополнительной рабочей профессии. Только за последний год число студентов, получающих данное профессиональное образование, выросло более чем на тысячу человек», - уточнили сотрудники Томскстата.

Каждый второй студент региона получает инженерно-техническое образование. Число студентов экономических специальностей с 2010 года сократилось в два раза.

Уточняется, что на очной форме учатся 60% студентов вузов и 70% студентов ссузов.

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