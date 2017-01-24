Производство бериллия по томской технологии затронет три региона Сибири

Производство бериллия по технологии томских политехников начнется к 2019 году. ТПУ и научно-производственное объединение «Редкие металлы Сибири» завершили первый этап проекта, рассказал во вторник на пресс-конференции проректор по научной работе и инновациям ТПУ Александр Дьяченко.

Материал является высокотехнологичным и применяется для производства инструментов шахтеров, оружия и частей космических аппаратов.

«Сегодня бериллий производят три страны мира: США, Китай и Казахстан. Производство в Казахстане испытывает бериллиевый голод, запасы концентрата кончаются. Тогда Россия попадет в зависимость от поставок США и Китая <…> Стоимость высокочистого бериллия составляет тысячу долларов за килограмм. Стоимость изделий (фольга, зеркала) до 10 тысяч долларов (за килограмм)», - пояснил Дьяченко.

С помощью новой технологии Россия сможет занять 30% рынка производства бериллия в мире. Добыча будет идти на Ермаковском месторождении в Бурятии, обогащение – на заводе в Краснокаменске Забайкальского края. По плану, проектирование будущего производство намечено на 2017 год, строительство пройдет в 2018-м и к 2019 году откроется производство.

Технология томских ученых заточена под отечественную руду, пояснил завкафедрой химической технологии редких и радиоактивных элементов ТПУ Роман Крайденко.

«Отечественное сырье содержит до 25% фторидных соединений. Отсюда и появилась необходимость разработки новой технологии, которая позволила бы экономически выгодно перерабатывать отечественное сырье. Нами были предложены новые подходы переработки концентратов с помощью фторидных соединений», - рассказал Крайденко.

Третий этап проекта предполагает запуск производства изделий из бериллия. Линию могут открыть на Сибирском химическом комбинате в Северске.