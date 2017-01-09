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Сибирское агентство новостей
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Перчатки с подогревом разрабатывают ученые Томска

Главная Наука
Томск
10:38 9 Января 2017
изобретение, разработка, холодная, мороз, университет, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают перчатки с подогревом, которые будут работать от аккумулятора, сообщает портал инновационных предприятий Томской области.

По словам разработчика Максима Боярского, греть руки будет нихромовая проволока.

«Мы создаем перчатки, которые бы за счет нагревания нихромовой проволоки, обвивающей всю ладонь, защищали руки от охлаждения. Перчатки могут быть изготовлены из любой ткани, нить будет вшита между двумя ее слоями», – сказал Боярский.

Он пояснил, что нихромовая нить будет нагреваться с помощью небольшого аккумулятора примерно такого же, как в сотовом телефоне. Он расположится в районе кисти, подзаряжать его можно будет от розетки. Разработчик отметил, что ношение перчаток с аккумулятором не должно создавать дискомфорта.

Изобретение предназначено для людей, живущих в холодном климате. Им также могут пользоваться спортсмены и рабочие. Кроме того, устройство не имеет отечественных аналогов, от зарубежных его отличают низкая стоимость и более длительный период работы.

Регулировать температуру перчаток можно будет с помощью термостата. Сейчас студенты создают прототип устройства, планируется, что первая перчатка появится в начале этого года.

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