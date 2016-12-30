Школьники свяжутся с МКС на Неделе науки в Томске

Неделя науки состоится в Томской области с 1 по 8 февраля. В рамках цикла мероприятий школьники свяжутся с космонавтами Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба инновационных предприятий Томска.

Неделя науки откроется «Уроком из космоса», в рамках которого состоится сеанс связи школьников региона с космонавтами, находящимися на МКС.

«Неделя науки в Томской области направлена на популяризацию исследовательской и научной деятельности, а также выявление талантов среди молодежи и школьников Томской области» — отметил заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.

Со 2 по 4 февраля с участием специалистов Агентства стратегических инициатив (АСИ) пройдет семинар «Подготовка и управление проектами по созданию новых высокотехнологичных материалов и изделий для НТИ».

2 и 4 февраля жители и гости Томска смогут прослушать открытые лекции лауреата премии президента РФ. Кроме того, 4 февраля состоится шоу «Суд над супергероями».

5 февраля пройдет научный биатлон «Тропа для молодых ученых, тропа для семей». В организации мероприятий задействован Совет молодых ученых при губернаторе Томской области.

Торжественное награждение победителей конкурса на назначение стипендии губернатора Томской области для студентов также пройдет 7 февраля.