Технологии и таланты станут темой форума U-NOVUS – 2017 в Томске

Главными темами форума молодых ученых U-NOVUS – 2017 в Томске станут технологии и таланты, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации. Мероприятие поддержит Министерство образования и науки РФ.

«Конкурентоспособность науки, бизнеса и всей страны зависит от умения находить и развивать таланты, поэтому цель форума U-NOVUS – 2017 — раскрытие творческого потенциала молодежи, создание среды генерации талантов, продвижение высокотехнологичных проектов в стратегически важных для России отраслях экономики», — заявил заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.

На форуме обсудят лучшие практики выявления и поддержки талантов, а также презентуют мобильное приложение «Студент России». Традиционно состоится выставка-конкуос инновационных разработок молодых ученых, а также пройдут финал международной научной игры Science Game, чемпионат по робототехнике RoboCup Russia Open – 2017, российско-германский Science Slam.

Для справки: Ежегодно U-NOVUS посещают более 12 тысяч человек из разных городов России, более 2000 молодых ученых принимают участие в основных мероприятиях, дискуссиях и конкурсах (более 80 мероприятий каждый год). За 2014-2016 годы на выставках форума было представлено более 150 научных и инновационных разработок.