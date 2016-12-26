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Сибирское агентство новостей
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Студентов из Индонезии и Индии будут заманивать в вузы Томска

Главная Наука
Томск
16:23 26 Декабря 2016
индонезия, индия, наука, студенты, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Образовательные миссии в Индонезию и Индию проведет делегация Томского госуниверситета (ТГУ) в 2017 году, рассказал на пресс-конференции в понедельник ректор вуза Эдуард Галажинский.

Всего в ТГУ учатся 1897 иностранных студентов из 39 стран мира, в 2016 году географию первокурсников вуза пополнили Греция, Замбия, Антигуа и Барбуда, Палестина, Литва, Камерун, Сенегал и Тунис.

«Тренд 2016 года – интернализация <…> нам нужно идти в центральную и юго-восточную Азию. Это страны бывшего влияния СССР. Были в Лаосе – из 17 министров 14 говорят по-русски. Они все учились в СССР и готовы отправлять сюда детей», - рассказал  Галажинский.

По его словам, впервые образовательные миссии университета планируются в Индонезии и Индии. Традиционно делегации отправятся во Вьетнам, Лаос, Китай и другие страны  евразийского образовательного союза.

Европейцев будут приглашать на курсы русского языка. По словам Галажинского, многие жители Еврозоны учат русский язык как иностранный, особой популярностью язык пользуется в Италии. Для них ТГУ запустил образовательный портал и устраивает летние и зимние школы изучения языка и программы обмена.

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