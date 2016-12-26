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Сибирское агентство новостей
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Новый институт по подготовке журналистов создадут в Томске

Главная Наука
Томск
15:26 26 Декабря 2016
университет, образование, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Факультет журналистики в Томском госуниверситете (ТГУ) будет реорганизован, сообщил в понедельник журналистам ректор вуза Эдуард Галажинский. Он уточнил, что сам факультет как структурное подразделение останется, но войдет в новый образовательный холдинг.

Ректор пояснил, что стратегию современного журналистского образования в университете обсуждали целый год вместе с медиапартнерами. Институт может получить название Высшей школы журналистики.

«Ключевая идея – привлечь работодателей, причем с международными компетенциями типа «Рамблер», «Евроньюз», чтобы вместе найти новые ниши и возможности для наших выпускников-журналистов. Они есть: корпоративная журналистика, новые медиа, новостная зарубежная повестка. Сегодня мы активно обсуждаем, как этот холдинг должен быть устроен. Сюда должна войти и кафедра социальных коммуникаций (с Факультета психологии – прим.ред.)», - заявил Галажинский.

Медиапартнерами будущего института стали агентства новостей ИТАР ТАСС, РИА Томск, а также томские телеканалы «ВГТРК» и «Томское время».

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