Новый институт по подготовке журналистов создадут в Томске

Факультет журналистики в Томском госуниверситете (ТГУ) будет реорганизован, сообщил в понедельник журналистам ректор вуза Эдуард Галажинский. Он уточнил, что сам факультет как структурное подразделение останется, но войдет в новый образовательный холдинг.

Ректор пояснил, что стратегию современного журналистского образования в университете обсуждали целый год вместе с медиапартнерами. Институт может получить название Высшей школы журналистики.

«Ключевая идея – привлечь работодателей, причем с международными компетенциями типа «Рамблер», «Евроньюз», чтобы вместе найти новые ниши и возможности для наших выпускников-журналистов. Они есть: корпоративная журналистика, новые медиа, новостная зарубежная повестка. Сегодня мы активно обсуждаем, как этот холдинг должен быть устроен. Сюда должна войти и кафедра социальных коммуникаций (с Факультета психологии – прим.ред.)», - заявил Галажинский.

Медиапартнерами будущего института стали агентства новостей ИТАР ТАСС, РИА Томск, а также томские телеканалы «ВГТРК» и «Томское время».