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Сибирское агентство новостей
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Томские ученые пытаются избавить картофель от стрессов

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Томск
09:50 26 Декабря 2016
еда, наука, ученые, овощи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) работают над тем, чтобы улучшить любимую огородную культуру россиян. Помогают им в этом и специалисты из Белоруссии и Москвы. Сейчас ученые испытывают природные стероиды, которые позволят улучшить характеристики картофеля, сообщили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Ветер, засуха, температура, вирусы и бактерии - это и есть картофельные стрессы.

«Растение ведет прикрепленный образ жизни. Растение никуда убежать не может. Это же не человек какой-то. И они испытывают стресс. Помочь мы им можем», - заявила доцент кафедры физиологии растений и биотехнологии ТГУ Марина Ефимова.

Своеобразные антидепрессанты для картофеля – стероидные фитогормоны. Это не генетически модифицированные объекты, а витамины. Их производят в Белоруссии. Томские ученые выбирают из них те, которые идеально подойдут для выращивания сибирских сортов. Но начинается все с выращивания крошечных ростков картофеля.

Картофель сначала выращивают в пробирках. Важное условие – еще неподверженные стрессам растения должны находиться в безопасности.  В пробирках картофель растет несколько недель. А дальше его пересаживают на аэропонную установку, обрабатывают фитогормонами.

После растение измельчают в порошок – по нему ученые смогут понять, как картофель переживает стрессы. В ближайшие три года исследователям в лаборатории предстоит найти способы противостоять тяжелым металлам в почве. Конечная же цель – качественный и устойчивый посевной материал для фермеров Томской области

«Мы считаем, что будет хороший какой-то практический выход, который позволит снизить себестоимость полученного картофеля. Картошка будет здоровая, и ее будет много», - рассказала Марина Ефимова.

 
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