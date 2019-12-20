В Томске пройдет международный фестиваль путешественников

Осенью 2020 года Томск станет столицей международного фестиваля путешественников, организованного Русским географическим обществом. На праздник приглашены популярные тревел-блогеры.

В областном центре ждут Владимира Чукова, совершившего четыре самостоятельных путешествия на Северный полюс, а также Михаила Малахова, который прошел от Канады до Северного полюса и обратно.

Томичи смогут узнать из первых уст о путешествиях Сергея Щербака, Анатолия Кулика, Олега Волынкина, Василия Елагина, автора велокругосветки Егора Ковальчука.

«Сейчас обсуждаем проведение в следующем году масштабного международного фестиваля путешественников. Пока мы только думаем, кого пригласим, но, безусловно, это будут лучшие путешественники России, и есть наметки на зарубежных путешественников и представителей Географических обществ», – цитирует РИА Томск первого заместителя председателя ТОО РГО Евгения Ковалевского.

Организаторы надеются, что фестиваль посетит знаменитый на весь мир российский путешественник Федор Конюхов. Однако из-за его плотного графика гарантии на приезд нет.