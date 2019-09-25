Томск вошел в топ-20 туристических городов для бюджетных осенних путешествий

В первую десятку недорогих городов России, для посещения которых туристу понадобится до 2,5 тыс рублей в сутки, вошли также Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск. Рейтинг составил туристический портал «ТурСтат», сообщает «Радио Сибирь».

Томск в данном рейтинге занял 16 место.

Авторы исследования относят его к категории городов, где туристам необходимо до трех тысяч рублей в день.

Помимо Томска, в рейтинг вошли еще два сибирских города — Барнаул (шестое место) и Омск (15 место).

Фото с сайта www.culture.ru