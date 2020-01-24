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В Томской области трудно найти желающих поработать руководителями райадминистраций

Главная Политика
Томск
09:19 24 Января 2020
район, глава, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Должности руководителей администраций районов Томской области не вызывают интереса у потенциальных кандидатов. Причина заключается в несоответствии степени ответственности с уровнем зарплат, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наличие проблемы признал вице-губернатор региона по территориальному развитию Анатолий Рожков.

«Желающих ноль. Уровень ответственности огромный, мы же хотим высокий уровень управления. А уровень заработной платы, объективно, в этой категории низкий», - приводит его слова информагентство «Интерфакс-Сибирь».

По данным областных властей, в этом году предстоит избрать глав городов Кедровый и Северск, а также руководителей Верхнекетского, Бакчарского, Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Чаинского районов.

«Главы муниципальных образований будут избираться депутатским корпусом на основании кандидатур, которые будут предложены конкурсной комиссией. Она сформирована пока для Верхнекетского района», - отметил также вице-губернатор.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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