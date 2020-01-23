«Южные ворота» останутся за границей Томска

Зональненское сельское поселение, расположенное рядом с Томском, не будет присоединяться к областному центру. Такое решение приняли сельские депутаты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Я предложил сельским депутатам внутри изучить этот вопрос, потому что расходы будут увеличиваться, а притока доходов в поселение не будет. Содержать поселение будет сложнее. Депутаты отказали наотрез», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков.

С идеей о присоединении к Томску поселения, в черте которого построен микрорайон «Южные ворота», региональные власти вышли в 2017 году.

Зональненское сельское поселение находится в составе Томского района. В поселение входят поселок Зональная станция и деревня Позднеево. В местном совете 10 депутатов. По данным районных властей, «Томская домостроительная компания» планирует построить в «Южных воротах» в общей сложности 600 тыс. кв. м жилья с расчетным населением 38 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Зональненского сельского поселения