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Лесной отраслью Томской области будет руководить Артем Конев

Главная Политика
Томск
13:17 1 Августа 2019
назначение, лес, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым начальником департамента лесного хозяйства Томской области стал Артем Конев. Последние пять лет он возглавлял ОГАУ «Томсклесхоз», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Задач у лесного департамента масса. Главные из них – это охрана нашего зеленого золота от огня и «черных» лесорубов, это лесовосстановление и конечно это создание условий для развития лесопромышленного комплекса», - приводит интернет-портал томской обладминистрации комментарий губернатора Сергея Жвачкина.

Ранее департамент возглавлял Михаил Малькевич. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года чиновник был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

«Мазать черной краской подавляющее большинство работников нашего лесного хозяйства никому не дам. После тяжелых лесных пожаров 2012-го, о которых томичи хорошо помнят, мы с нуля восстановили в регионе службу авиалесоохраны, построили онлайн систему мониторинга и профилактики пожаров в тайге, которая доказала свою эффективность», - отметил глав региона.

38-летний Артем Конев приступил к исполнению обязанностей начальника департамента сегодня. Губернатор дал ему 100 дней на то, чтобы полностью войти в курс дела.

Фото: интернет-портал администрации Томской области

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