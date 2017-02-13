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Эксперт о губернаторских выборах: Сергей Жвачкин ждет сигнал из Москвы

Главная Политика
Томск
09:48 13 Февраля 2017
эксперты, мнение, политика, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не собирается в отставку досрочно, но ждет сигнал из Москвы. Об этом заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин. 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Ряд СМИ сообщил, что в числе возможных отставников и томский губернатор.

Презентуя регион на выставке в Москве, Сергей Жвачкин намекнул, что виновники всех слухов — журналисты.

«Три ключа есть – собственное желание, выбор людей и позиция федерального центра. Я давно уже сказал, что я иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Полномочия главы региона официально истекают 17 марта. Первую пятилетку Жвачкина политологи уже оценили: ситуация устойчивая. Среди плюсов эксперты отмечают: открытие мусоросортировочного завода в Северске; места в различных рейтингах. Среди негативных - митинг в Северске против закрытия завода разделения изотопов, сбор подписей за отставку Ивана Кляйна и клуб «Томь». Пока эксперты не видят гарантий выдвижения Жвачкина на выборы.

«Заявление Жвачкина показывает, что он более-менее уверен в своих силах. Но хотел бы получить некий подтверждающий окончательный сигнал из центра, который пока, видимо, все-таки не дан или не опубликован», - рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Намерения Москвы станут понятны в ближайшие дни, говорят в фонде «Петербургская политика». В Томске же считают, что второй срок вполне реален. И ярких конкурентов у нынешнего губернатора все равно нет.

«Это не при Жвачкине случилось, это случилось раньше, политическое поле оно освобождалось или по собственной инициативе, или по другим причинам они выдавливались вовне, скорей всего, в Москву, там продолжалась или заканчивалась карьера конкурента», - пояснил политолог Алексей Щербинин.

Грядущие выборы, считает Алексей Щербинин, могут стать альтернативными. Только реальных конкурентов пока не видно. Выборы губернатора назначены на 10 сентября

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