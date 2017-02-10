Томский губернатор Жвачкин намерен идти на второй срок

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не собирается досрочно слагать свои полномочия и намерен идти на второй срок. Об этом сам Жвачкин заявил журналистам на совещании в томской Торгово-промышленной палате, сообщает ТАСС.

6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин. 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Ряд СМИ сообщил, что в числе возможных отставников и томский губернатор.

«Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра. Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что я иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время еще есть», - ответил он, отметив, что досрочно уходить в отставку не намерен.

Сергей Жвачкин занимает пост губернатора Томской области с 17 марта 2012 года. Срок его полномочий истекает в марте 2017 года.

Фото: Администрация Томской области