10 февраля
Томск
погода -15 °C
курсы валют
59.02
 
€ 63.03
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томский губернатор Жвачкин намерен идти на второй срок

Главная Политика
Томск
10:18 10 Февраля 2017
губернатор, политика, должность, отставка, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не собирается досрочно слагать свои полномочия и намерен идти на второй срок. Об этом сам Жвачкин заявил журналистам на совещании в томской Торгово-промышленной палате, сообщает ТАСС.

6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин. 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Ряд СМИ сообщил, что в числе возможных отставников и томский губернатор.

«Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра. Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что я иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время еще есть», - ответил он, отметив, что досрочно уходить в отставку не намерен.

Сергей Жвачкин занимает пост губернатора Томской области с 17 марта 2012 года. Срок его полномочий истекает в марте 2017 года.

Фото: Администрация Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Томска: Мэр Томска усомнился в подлинности голосов за его отставку

Мэр Томска усомнился в подлинности голосов за его отставку

12 Января 2017 г.
Петиция появилась в Интернете
Новости Томска: Заммэра по экономической политике сменился в администрации Томска

Заммэра по экономической политике сменился в администрации Томска

10 Января 2017 г.
Елена Лазичева покинула пост
Новости Томска: Ремонт дорог и паводок: мэрия Томска обсудила главные задачи на 2017г

Ремонт дорог и паводок: мэрия Томска обсудила главные задачи на 2017г

9 Января 2017 г.
Основные направления работы администрации – в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Томский замгубернатора возглавил факультет ресторанной индустрии в Москве

Томский замгубернатора возглавил факультет ресторанной индустрии в Москве

20 Декабря 2016 г.
Деканом факультета РЭУ имени Плеханова стал Владимир Жидких
Новости Томска: Новосибирск, Томск, Кемерово и Абакан сохранят прямые выборы мэра

Новосибирск, Томск, Кемерово и Абакан сохранят прямые выборы мэра

19 Декабря 2016 г.
Всего выборы градоначальников сохранят 9 областных центров России
Новости Томска: Томский губернатор: Путин вселил уверенность, что нет нерешаемых проблем

Томский губернатор: Путин вселил уверенность, что нет нерешаемых проблем

2 Декабря 2016 г.
Сергей Жвачкин прокомментировал послание президента
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

Предупреждение об игре подростков «Беги или умри» распространили в соцсетях

6 Февраля 2017 г.
Дети перебегают дорогу прямо перед машиной
Новости Томска: Обгоревшее тело нашли в горящем дачном домике под Томском

Обгоревшее тело нашли в горящем дачном домике под Томском

8 Февраля 2017 г.
Пожар произошел в товариществе «Мотор»
Новости Томска: Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

Мэрия Томска опровергла роспуск школ на неделю из-за гриппа

6 Февраля 2017 г.
Новость, взбудоражившая томичей, - 2016 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.