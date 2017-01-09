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Сибирское агентство новостей
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Ремонт дорог и паводок: мэрия Томска обсудила главные задачи на 2017г

Главная Политика
Томск
14:24 9 Января 2017
финансы, город, администрация, бюджет, план, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Сокращение дефицита бюджета, подготовка к паводку, увеличение объемов ремонта улично-дорожной сети и реализация программы «Наш Томск» стали главными темами первого в этом году расширенного аппаратного совещания мэра с сотрудниками администрации, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

Мэр Иван Кляйн напомнил, что бюджет 2017 года принят с максимально возможным дефицитом в 10%. Он поручил ответственным подразделениям проработать варианты сокращения дефицита до 5% или полной его ликвидации.

В рамках программы «Наш Томск» мэр поручил главам районов отремонтировать не менее ста фасадов, установить минимум 25 остановочных комплексов и обустроить не менее 25 заездных карманов. На 80 остановках в этом году установят освещение и расписание транспорта.

В этом году в мэрии состоятся градостроительные советы с участием горожан и экспертов по развитию территорий пл. Новособорной, Ворошиловского сквера, Михайловской рощи и Соснового бора.

Ремонт пройдет на 500 тысячах «квадратах» дорог и тротуаров.

«Также добавленные средства должны найти отражения и в обустройстве городского освещения. Сегодня необходимо обозначить участки для монтажа светового оборудования», - заявил Иван Кляйн.

В рамках подготовки к паводку «Спецавтохозяйство» и подрядчики вывезут снег с подтопляемых территорий. Работы должны завершиться до середины апреля.

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