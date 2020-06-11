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Под Томском спасли запутавшуюся в кроне дерева парашютистку

Главная Происшествия
Томск
12:02 11 Июня 2020
спасатели, парашютисты, спортсменка
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские спасатели сняли с дерева юную парашютистку. Операцию провели сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС).

Инцидент произошел вчера в районе аэродрома Головино в Томской районе региона. 14-летняя парашютистка зависла в кроне дерева примерно на 30-метровой высоте

«В 11:32 дежурному ПСС поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне дерева, и самостоятельно спуститься она не может. В 12:34 спасатели были на месте. Спуск занял около часа», - рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук сайту главного управления МЧС по Томской области.

Таким образом, спортсменка пробыла на дереве около двух часов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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