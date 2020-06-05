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Томич сдал на металлолом детали железной дороги

Главная Происшествия
Томск
13:42 5 Июня 2020
железные дороги, уголовное, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области мужчина снял с участка железной дороги сотни противоугонов. Возможные ЧП при движении по этому участку удалось вовремя предотвратить.

Инцидент произошел в апреле этого года на перегоне станций Копылово – Итатка. По данным управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, владелец одного из расположенных по соседству дачных участков топором сбил 518 противоугонов, которые применяются для предотвращения смещения рельсов во время прохождения составов. Мужчина сдал их в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.

«Работники железной дороги оперативно установили на этом участке новые детали, а сам злоумышленник был задержан…», - рассказал в эфире «Радио Сибирь» специалист по связям со СМИ томского линейного отдела МВД России Михаил Михайлов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году житель Верхнекетского района Томской области среди бела дня похитил 52 плиты с автодороги, соединяющей поселки Степановка и Катайга.

Фото: сайт управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

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