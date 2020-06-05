Уголовное дело возбуждено в отношении томского чиновника после вырубки деревьев

Вырубка деревьев в центре Томска стала основанием для возбуждения уголовного дела. Оно расследуется в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии.

Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следственного управления СКР по Томской области, в марте этого года работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» повредили несколько деревья в аллеях у пр. Ленина (в районе домов №2, №13 и №15). Сотрудник профильного департамента мэрии получил информацию об этом, но не стал привлекать компанию к административной ответственности.

«В мае 2020 года с целью сокрытия факта повреждения указанных объектов должностным лицом департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев. 7 мая 2020 года работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно уничтожили деревья по указанному выше адресу», - рассказали о дальнейшем развитии событий в ведомстве.

В ходе расследования дела уже произведены обыски в департаменте дорожной деятельности и благоустройства и в офисе ООО «Группа компаний зонд-реклама». Фамилия и должность подозреваемого в сообщении не указываются.

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