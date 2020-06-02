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В Томской области арестован перевозивший газ теплоход

Главная Происшествия
Томск
12:04 2 Июня 2020
арест, мвд, газ
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области остановлена работа объектов инфраструктуры для незаконного оборота сжиженного газа. Их выявили сотрудники томского линейного отела МВД России.

При проверке теплохода с двумя баржами на реке Васюган транспортные полицейские обнаружили в восьми цистернах объемом по 12 т каждая смесь пропана и бутана. Как выяснилось, судно принадлежит физическому лицу, у которого нет специальных разрешительных документов на перевозку почти 100 т взрывоопасного груза, а капитан судна был принят на работу без оформления трудового договора.

Кроме того, в селе Мыльджино на берегу реки Нюролька обнаружили нелегальную станцию перекачки углеводородов.

«Коммерческая организация смонтировала взрывопожароопасную и осуществляла погрузочно-разгрузочные работы со сжиженным газом, не имея ни лицензии на этот вид деятельности, ни документов на право пользования земельным участком», - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, возбуждены дела по административным правонарушениям. На теплоход наложен административный арест с запретом его эксплуатации до окончания административного разбирательства.

Фото: сайт управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

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