Охранник погиб в результате перестрелки на подстанции в Томской области

Двое охранников подстанции «Раскино» в Томской области завершили выяснение отношений перестрелкой. Один из них погиб.

Об инциденте сообщило следственное управление СКР по Томской области. Он произошел 29 мая. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли охотничье ружье ТОЗ-34.

«Между двумя охранниками ООО ЧОО «Сармат» произошел конфликт на бытовой почве с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее его смерть», - рассказали в ведомстве.

Подстанция «Раскино» ПАО ФСК ЕЭС находится в Александровском районе Томской области.