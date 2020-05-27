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«Черные» лесорубы обесточили промпредприятия Томска

Главная Происшествия
Томск
15:19 27 Мая 2020
вырубка, лес, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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Неизвестные вырубили более десятка хвойных деревьев на территории Томска. Мэрия направила в правоохранительные органы заявление о привлечении к ответственности «черных» лесорубов.

Инцидент произошел в лесу, расположенному между ул. Мостовой и автодорогой, связывающей Томск и Колпашево. По информации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, здесь было срублено 11 многолетних сосны и пихт. Подсчет ущерба еще не завершен.

Как отметили в мэрии Томска, пострадали не только деревья. В ходе вырубки были повреждены линии электропередач. На некоторое время без электроэнергии остались, например, подразделение «Газпром трансгаз Томск», «Областное ДСРУ», «Комбинат полимерных технологий» и др.

Фото: официальный портал Томска

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