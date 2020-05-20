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Следователи проверяют законность применения полицией силы к жителю Томской области

Главная Происшествия
Томск
16:52 20 Мая 2020
следствие, вирус, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники следственного управления СКР по Томской области проводят проверки по двум информациям, размещенным в интернете. Оба случая связаны с действием ограничительных мер, введенных для того, чтобы прекратить распространение COVID-19.

Согласно одному сообщению, сотрудники полиции применили силу в отношении посетителя торгового центра в Северске. На видео, появившемся в соцсети, полицейские пытаются надеть на мужчину без медицинской маски наручники, валят его на пол.

«Полиция объяснила применение физической силы тем, что мужчина отказывался надеть маску, выражаясь нецензурно, проявил неповиновение, когда ему предложили пройти в отдел, говорилось в официальном комментарии УМВД России по Северску», - отметил ТАСС.

В другой информации говорится о смерти мужчины от инфаркта в томском обсерваторе. Томич вернулся после вахты в Республике Саха (Якутия).

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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