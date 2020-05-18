В Томске деревья валятся от жары

Резкие колебания температуры воздуха в Томске этой весной оказались опасными для деревьев. Сами же деревья в этих условиях создают опасность для горожан и их имущества.

За последние дни специалистам компании «Зеленстрой» пришлось не раз выезжать в различные районы Томска, чтобы убрать упавшие деревья. Так, на пр. Фрунзе,152 дерево упало на автомобиль. Аналогичный случай имел место на по ул. Шевченко,20. В пер. Курском,35 оборвало электропровода.

«Резкие колебания температуры воздуха, наблюдающиеся в апреле-мае этого года, нарушили нормальный биологический ритм зеленых насаждений и нанесли вред их физиологическому состоянию. В таких условиях начинаются, а затем резко прекращаются ростовые процессы. Так, если потепление длится, например, две-три недели, дерево на него реагирует, начинается процесс вегетации и сокодвижение. Вода, в свою очередь, увеличивает свой объем и может «взорвать» ткани растения. В результате чего деревья повреждаются и падают», - приводит официальный портал Томска объяснения дендрологов.

В нескольких регионах Западной Сибири в мае установилась необычно жаркая для этого времени погода. Причем, она сохраняется уже продолжительное время. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Томске до 21 мая продержится на отметках плюс 28-30 градусов.

Фото: официальный портал Томска