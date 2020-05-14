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Сибирские силовики находят оружие

Главная Происшествия
Томск
15:35 14 Мая 2020
оружие, фсб, пистолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Подпольную оружейную мастерскую закрыли в ходе операции сотрудники управления ФСБ по Томской области и полиции. По данным правоохранительных органов ее организовали двое жителей региона.

«… Обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты ТТ, ПМ, револьвер «Наган», автоматы АКМ, СКС), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружием признано боевым», - цитирует ТАСС пресс-службу томского УФСБ.

Двое мужчин было задержано. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Вчера главное управление МВД России по Новосибирской области сообщило о задержании мужчины, находившегося в федеральном розыске. У него изъяли переделанный автомат АК-103 (на фото). Мужчина находился в розыске в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Фото: сайт главного управления МВД России по Новосибирской области

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