В Томской области сгорела турбаза: погибли два человека

Два человека погибли при пожаре на туристической базе «Хардикова заимка» в Томской области. Личности мужчин пока не установлены, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Владелец сгоревшей турбазы Юрий Хардиков в соцсетях сообщил, что погибшие – сотрудники турбазы, а на их телах, есть следы насильственной смерти. Бизнесмен уверен, что причиной пожара стал поджог.

«Сожгли все полностью, все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло», - пишет Хардиков.

В Следственном комитете сообщили, что на место трагедии выехали следователи и криминалисты. Им предстоит установить причины смерти двух мужчин и их личности. Добавим, что база «Хардикова заимка» находится на берегу озера Большое на границе с Новосибирской областью.