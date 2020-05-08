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В Томской области сгорела турбаза: погибли два человека

Главная Происшествия
Томск
15:39 8 Мая 2020
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Два человека погибли при пожаре на туристической базе «Хардикова заимка» в Томской области. Личности мужчин пока не установлены, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Владелец сгоревшей турбазы Юрий Хардиков в соцсетях сообщил, что погибшие – сотрудники турбазы, а на их телах, есть следы насильственной смерти. Бизнесмен уверен, что причиной пожара стал поджог.

«Сожгли все полностью, все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло», - пишет Хардиков.

В Следственном комитете сообщили, что на место трагедии выехали следователи и криминалисты. Им предстоит установить причины смерти двух мужчин и их личности. Добавим, что база «Хардикова заимка» находится на берегу озера Большое на границе с Новосибирской областью.

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