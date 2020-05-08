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В Томской области сожгли турбазу

Главная Происшествия
Томск
15:20 8 Мая 2020
пожар, охотник, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области неизвестные сожгли турбазу «Хардикова заимка». На месте пожара обнаружены двое погибших.

«Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло…. Вызвали полицию. Нужно разбираться. 25 лет работы и нашлись какие-то идиоты, мягко сказать», - записал на своей странице в соцсети Facebook владелец турбазы Юрий Хардиков.

Официальных сообщений о происшедшем правоохранительные органы пока не делали. По данным ТАСС, в следственном управлении СКР по Томской области, информацию о двух погибших мужчинах подтвердили. Юрий Хардиков назвал погибших сотрудниками турбазы.

«Хардикова заимка» находится в Томском районе, на берегу озера Большое. Домики, как правило, снимают рыбаки и охотники.

Фото: сайт турбазы «Хардикова заимка»

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