В Томской области сожгли турбазу

В Томской области неизвестные сожгли турбазу «Хардикова заимка». На месте пожара обнаружены двое погибших.

«Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло…. Вызвали полицию. Нужно разбираться. 25 лет работы и нашлись какие-то идиоты, мягко сказать», - записал на своей странице в соцсети Facebook владелец турбазы Юрий Хардиков.

Официальных сообщений о происшедшем правоохранительные органы пока не делали. По данным ТАСС, в следственном управлении СКР по Томской области, информацию о двух погибших мужчинах подтвердили. Юрий Хардиков назвал погибших сотрудниками турбазы.

«Хардикова заимка» находится в Томском районе, на берегу озера Большое. Домики, как правило, снимают рыбаки и охотники.

Фото: сайт турбазы «Хардикова заимка»