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В Томской области впервые умер пациент с COVID-19

Главная Происшествия
Томск
17:30 30 Апреля 2020
происшествия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня Томская область пополнила список российских регионов, где зарегистрированы случаи смерти пациентов с COVID-19. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность», - рассказал он.

Сегодня в области выявлены два новых случая заболевания. Один пациент проходит лечение в инфекционном отделении больницы №3, второй – в респираторном госпитале медико-санитарной части №2.

Всего в Томской области новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 89 человек. Часть из них уже вылечилась. В настоящее время 67 пациентов находятся на лечении.

Фото: pixabay.com

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