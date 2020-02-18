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В туалете самолета на рейсе из Томска забыли $10 тыс. и €5 тыс.

Главная Происшествия
Томск
11:56 18 Февраля 2020
самолет, валюта, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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На авиарейсах из Томска, по-видимому, установлен ценовой рекорд забытых пассажирами вещей. О находке и ее последствиях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета пакет с $10 тыс. и €5 тыс. Она попыталась присвоить деньги, но преступление было раскрыто, уточнило «Радио Сибирь» со ссылкой на заместителя начальника томского линейного отдела МВД России по обеспечению правопорядка на объектах транспорта Вячеслава Трефилова.

Валюту, сложенную в пакет, забыли жители Томска. Они летели на свадьбу в Германию. Деньги им вернули. Попытавшаяся же их похитить женщина стала фигурантом уголовного дела.

Фото: pixabay.com

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