В Томске закрыт нелегальный канал поставок леса

Сотрудники Томского линейного отдела полиции пресекли теневой канал поставок сибирского леса в страны ближнего зарубежья - Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

По версии силовиков, участники группировки незаконно добывали древесину, а затем вывозили ее за рубеж, используя подложные документы. Таким образом контрабандисты причинили ущерб государству в размере 700 млн рублей.

«В январе и феврале 2020 года возбуждено 21 уголовное дело. Это организованная группа: предприниматель, пока три контрагента, с кем он работал, плюс лица, которые делали подложные документы, 4-5 человек у нас в статусе подозреваемых», - сообщил замначальника Томского линейного отдела полиции Алексей Дягилев.

Представитель силовых структур добавил, что лес контрабандисты добывали на территории Томской области. В задержании подозреваемых участвовали сотрудники таможенных органов, транспортной прокуроры и ФСБ.