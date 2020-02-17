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В Томске закрыт нелегальный канал поставок леса

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Томск
18:20 17 Февраля 2020
происшествия, лес
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники Томского линейного отдела полиции пресекли теневой канал поставок сибирского леса в страны ближнего зарубежья - Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

По версии силовиков, участники группировки незаконно добывали древесину, а затем вывозили ее за рубеж, используя подложные документы. Таким образом контрабандисты причинили ущерб государству в размере 700 млн рублей.

«В январе и феврале 2020 года возбуждено 21 уголовное дело. Это организованная группа: предприниматель, пока три контрагента, с кем он работал, плюс лица, которые делали подложные документы, 4-5 человек у нас в статусе подозреваемых», - сообщил замначальника Томского линейного отдела полиции Алексей Дягилев.

Представитель силовых структур добавил, что лес контрабандисты добывали на территории Томской области. В задержании подозреваемых участвовали сотрудники таможенных органов, транспортной прокуроры и ФСБ.

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