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Контрабанда томского леса нанесла ущерб в 700 млн рублей

Главная Происшествия
Томск
16:39 17 Февраля 2020
лес, уголовное, вывоз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томской области выявили схему незаконного вывоза леса из региона. Многочисленные уголовные дела возбуждены по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Схему выявили сотрудники томской транспортной полиции совместно с таможней, транспортной прокуратурой и ФСБ. О результатах этой работы рассказал заместитель главы томского линейного отдела МВД России Алексей Дягилев.

«Организованная группа изготавливала подложные документы, по которым лес незаконно вывозился в страны ближнего зарубежья. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 700 млн руб., возбуждено 21 уголовное дело», - приводит его слова «Интерфакс-Сибирь».

По данным информагентства, лес вывозился железнодорожным транспортом, в основном - в Узбекистан.

На прошлой неделе о подобном преступлении в Иркутской области сообщала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Установлено, что члены преступной группы, в которую входят жители Иркутской области и граждане Китая, путем использования фирм «однодневок», оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сотни миллионов рублей», - говорилось в пресс-релизе ведомства.

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