Томич открыл стрельбу из-за уборки снега

Житель Томска открыл стрельбу из пистолета. Это произошло после того, как во время очистки крыши здания соседней стоматологической клиники снег попал на территорию его домовладения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня подрядная организация проводила плановую уборку снега с крыши «Стоматологической клиники №1» на ул. Гагарина.

«В этот раз соседи долго не отвечали на наше письмо по согласованию уборки, но мы все равно начали, потому что намело сильно. Выскочил с пистолетом сосед и начал угрожать, произвел один выстрел в воздух, а второй в сторону крыши, где работал сотрудник. Но никто не пострадал», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» главврач клиники Алексей Федоров.

Медучреждение направило заявление в полицию. В пресс-службе томского областного управления МВД России информагентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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