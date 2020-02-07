7 февраля
Томск
погода -4 °C
62.8
 
€ 69.08
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томич открыл стрельбу из-за уборки снега

Главная Происшествия
Томск
17:15 7 Февраля 2020
стрельба, снег, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Житель Томска открыл стрельбу из пистолета. Это произошло после того, как во время очистки крыши здания соседней стоматологической клиники снег попал на территорию его домовладения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня подрядная организация проводила плановую уборку снега с крыши «Стоматологической клиники №1» на ул. Гагарина.

«В этот раз соседи долго не отвечали на наше письмо по согласованию уборки, но мы все равно начали, потому что намело сильно. Выскочил с пистолетом сосед и начал угрожать, произвел один выстрел в воздух, а второй в сторону крыши, где работал сотрудник. Но никто не пострадал», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» главврач клиники Алексей Федоров.

Медучреждение направило заявление в полицию. В пресс-службе томского областного управления МВД России информагентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичи попали под «снегопады» с крыш

Томичи попали под «снегопады» с крыш

7 Февраля 2020 г.
Вчера в городе зафиксировано два таких случая
Новости Томска: Бывший замглавы томского УМВД получил условный срок

Бывший замглавы томского УМВД получил условный срок

5 Февраля 2020 г.
Райсуд признал Алексея Кулькова виновным в мошенничестве
Новости Томска: Глава томского филиала Россельхозбанка стал фигурантом уголовного дела

Глава томского филиала Россельхозбанка стал фигурантом уголовного дела

5 Февраля 2020 г.
Он подозревается в злоупотреблении полномочиями
Новости Томска: Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100

Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100

3 Февраля 2020 г.
На месте находятся следователи
Новости Томска: При посадке в Томске у Bombardier CRJ-100 разрушилась стойка шасси

При посадке в Томске у Bombardier CRJ-100 разрушилась стойка шасси

3 Февраля 2020 г.
Работа аэропорта Богашево приостановлена
Новости Томска: Арестована руководитель томского ООО «Грин Вуд»

Арестована руководитель томского ООО «Грин Вуд»

28 Января 2020 г.
Руководителя компании, работники которой погибли на пожаре в Причулымском, задержали в Томске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Томь» завершила сборы в Турции ничьей с македонцами

«Томь» завершила сборы в Турции ничьей с македонцами

5 Февраля 2020 г.
На счету сибиряков победа, ничья и поражение
Новости Томска: Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

Томские аспиранты обучают компьютеры выявлять сетевые атаки

4 Февраля 2020 г.
Создан модуль мониторинга
Новости Томска: Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

Томские ученые используют искусственный интеллект для диагностики осложнений у онкобольных

6 Февраля 2020 г.
Точность технологии 95%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19