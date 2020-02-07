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Томичи попали под «снегопады» с крыш

Главная Происшествия
Томск
09:43 7 Февраля 2020
снег, мчс, падение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске за день зафиксировано два случая падения снега на людей с крыш домов. Об инцидентах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На ул. Смирнова с двухэтажного дома снег упал на молодого человека, в пер. Ботаническом – с десятиэтажного дома на двух женщин. По данным главного управления МЧС по Томской области, в обоих случаях госпитализация пострадавшим не потребовалась.

«Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега», - отмечают в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте прошлого года падение льда с крыши одного из домов в Томске привело к трагедии. Тогда пятилетняя девочка пострадала, а ее бабушка погибла.

«За минувшие сутки в Томске очищено от наледи и снежных навесов 43 кровли, подрядчики районных администраций вывезли на снегоотвалы около 3 тыс. т снега, из них со дворов – 1 314 т», - сообщала вчера томская мэрия.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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