Бывший замглавы томского УМВД получил условный срок

Бывший заместитель главы управления МВД России по Томской области Алексей Кульков признан виновным в мошенничестве. О приговоре Советского районного суда Томска сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд постановил признать Кулькова виновным ... и приговорить его к 2,5 годам лишения свободы условно», - процитировал судью Дмитрия Окунева «Интерфакс-Сибирь».

Условным сроком наказание не ограничивается. Суд оштрафовал обвиняемого на 50 тыс. руб., запретил занимать руководящие должности в органах внутренних дел ближайшие два года и лишил его звания «полковник полиции».

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый уже после своей отставки предоставил заведомо ложные сведения о своем проживании на территории, приравненной к районам Крайнего Севера (поселок Дальнее в Колпашевском районе Томской области), в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 350 тыс. руб. Алексею Кулькову инкриминировали ч. 3. ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

«С приговором сторона защиты не согласна, безусловно, будет его обжаловать. Кульков не проживал в указанном месте (квартира в поселке Дальнее - ИФ) с конца 2015 по 2018 год из-за того, что должен был круглосуточно ухаживать за своей больной мамой, которая проживала в Челябинске. В Томск он вернулся после ее смерти. И в той квартире (в поселке Дальнее - ИФ) он живет в настоящее время», - сообщил адвокат экс-полицейского Сергей Коптяков.

Как писали Sibnovosti.ru, уроженец Челябинска Алексей Кульков был назначен замглавы томского УМВД в 2011 году в возрасте 47 лет. В его ведении находились уголовный розыск, служба БЭП, центр по противодействию экстремизму и другие оперативные подразделения.

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