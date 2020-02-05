Глава томского филиала Россельхозбанка стал фигурантом уголовного дела

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении топ-менеджера филиала одного из банков. Оно расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию об уголовном деле распространила пресс-служба следственного управления СКР по Томской области. Основанием для него стали материалы, собранные региональным управлением ФСБ.

«По предварительным данным, подозреваемый… в июне 2019 года… обеспечил заключение между банком и коммерческой организацией договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающем 100 млн руб. по целевому кредиту на цели, предусмотренные правилами льготного кредитования, утвержденного постановлением правительства РФ, заранее зная о том, что полученный заемщиком кредит будет использован не по целевому назначению, а с целью извлечения прибыли», - рассказали в следственном управлении.

В рамках договора была предоставлена субсидия из средств федерального бюджета в размере 2,2 млн руб., которые были потрачены не по целевому назначению. Банк и фамилию топ-менеджера следователи не называют. Указывают лишь, что 100% акций банка принадлежат РФ.

По данным ТАСС, речь идет о томской филиале Россельхозбанка и его руководителе.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области