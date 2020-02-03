Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100

Томский аэропорт им. Камова начал прием и отправку самолетов после утреннего инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100, при посадке которого произошло частичное разрушение передней стойки шасси. Воздушное судно с 32 пассажирами следовало из Екатеринбурга - никто не пострадал. Об этом журналистам рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На сайте томского аэропорта указано, что сейчас задерживается вылет девяти различных рейсов. Самолеты с опозданием прибудут в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут и Стрежевой.

Отметим, что сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту инцидента.

Фото: Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России