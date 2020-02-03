При посадке в Томске у Bombardier CRJ-100 разрушилась стойка шасси

Томская транспортная прокуратура изучает обстоятельства инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100 в томском аэропорту им. Камова. Борт принадлежит авиакомпании «РусЛайн», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Самолет, следовавший из Екатеринбурга, приземлился в томском аэропорту в 05:46. На его борту находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа При посадке произошло частичное разрушение передней стойки шасси. Никто не пострадал.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, после посадки Bombardier CRJ-100 остался на взлетно-посадочной полосе, в связи с чем работа аэропорта была приостановлена. Летевшие в Томск самолеты перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачёво.

По данным томского аэропорта, в настоящее время задерживается 15 рейсов. Предполагается, что рейс в Новосибирск в 13:00 вылетит по расписанию.

Фото: сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры