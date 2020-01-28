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Арестована руководитель томского ООО «Грин Вуд»

Главная Происшествия
Томск
09:35 28 Января 2020
пожар, арест, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Суд в Томской области арестовал гендиректора ООО «Грин Вуд». В этой лесоперерабатывающей компании работали сотрудники, погибшие в результате пожара 21 января 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сунь Аньни была задержана в Томске. По данным следственного управления СКР по Томской области, ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), но она виновной себя не признала.

Напомним, одноэтажное деревянное здание сгорело в поселке Причулымский Асиновского района. В огне погибло 12 человек, 11 из которых – граждане Узбекистана.

Как уточнило информагентство «Интерфакс-Сибирь», решение об аресте Сунь Аньни до 21 марта принял Кировский райсуд Томска. Как отметила судья Мария Тыняна, после пожара гендиректор покинула Асино, выехала в другой регион, купила билет на рейс Новосибирск –Пекин, но на рейс не явилась.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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