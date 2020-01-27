27 января
Томск
погода -10 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Задержана гендиректор томской компании «Гринвуд»

Главная Происшествия
Томск
10:18 27 Января 2020
пожар, задержание, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томской области задержали руководителя ООО «Гринвуд». В этой лесопромышленной компании работало 12 человек, погибших в результате пожара 21 января 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о задержании распространил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Задержали в Томской области. Находится в изоляторе временного содержания», - сказал источник, уточнив, что имя задержанной - Сунь Аньи.

Напомним, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района. Тогда 12 человек погибло (в том числе, 11 граждан Узбекистана), двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. По предварительным данным, главная версия причины пожара - неисправность электрооборудования.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: На месте пожара в томском поселке нашли останки двенадцатого погибшего

На месте пожара в томском поселке нашли останки двенадцатого погибшего

24 Января 2020 г.
Следователи провели дополнительный осмотр
Новости Томска: Томич украл две тонны меда

Томич украл две тонны меда

24 Января 2020 г.
Инцидент произошел в селе Михайловка в Зырянском районе.
Новости Томска: Томские следователи выясняют причину пожара с 11 погибшими

Томские следователи выясняют причину пожара с 11 погибшими

22 Января 2020 г.
Сгоревшее здание не было предназначено для проживания людей
Новости Томска: Число погибших в томском пожаре достигло 11

Число погибших в томском пожаре достигло 11

21 Января 2020 г.
Пятеро из них – граждане Узбекистана
Новости Томска: Тела пяти человек нашли в сгоревшем доме в Томской области

Тела пяти человек нашли в сгоревшем доме в Томской области

21 Января 2020 г.
Дом сгорел ночью в Асиновском районе региона
Новости Томска: В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

20 Января 2020 г.
Ребенка госпитализировали
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томская «Коместра-Томь» вошла в состав самарской страховой компании

Томская «Коместра-Томь» вошла в состав самарской страховой компании

22 Января 2020 г.
Ранее «СК Астро-Волга» уже был передан страховой портфель
Новости Томска: «Южные ворота» останутся за границей Томска

«Южные ворота» останутся за границей Томска

23 Января 2020 г.
Зональненские депутаты против присоединения поселения к областному центру
Новости Томска: Цикл программ ко Дню студента на «Радио Сибирь»

Цикл программ ко Дню студента на «Радио Сибирь»

23 Января 2020 г.
Ведущие обсуждят специальности, о которых мечтают, которые востребованы, конкурентоспособны и хорошо оплачиваются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19