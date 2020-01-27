Задержана гендиректор томской компании «Гринвуд»

В Томской области задержали руководителя ООО «Гринвуд». В этой лесопромышленной компании работало 12 человек, погибших в результате пожара 21 января 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о задержании распространил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Задержали в Томской области. Находится в изоляторе временного содержания», - сказал источник, уточнив, что имя задержанной - Сунь Аньи.

Напомним, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района. Тогда 12 человек погибло (в том числе, 11 граждан Узбекистана), двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. По предварительным данным, главная версия причины пожара - неисправность электрооборудования.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области