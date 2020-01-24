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На месте пожара в томском поселке нашли останки двенадцатого погибшего

Главная Происшествия
Томск
15:30 24 Января 2020
пожар, следствие, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Останки еще одного погибшего обнаружили на месте пожара в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Таким образом, их число достигло 12, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Находка была сделана вчера. Это произошло после того, как руководитель следственного управления СКР по Томской области Андрей Щукин организовал дополнительный осмотр места происшествия.

Напомним, пожар в одноэтажном деревянном здании, не предназначенном для проживания людей, произошел в ночь на 21 января. Ранее сообщалось, что погибло 11 граждан Узбекистана и гражданка России. Отмечалось также, что пропавших без вести в результате пожара нет.

Уголовное дело, которое находится на контроле в центральном аппарате СКР, расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Из сообщения следственного управления СКР по Томской области следует, что директора ООО «Грин Вуд», работниками которого являлись погибшие, найти пока не удалось.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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