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Томские следователи выясняют причину пожара с 11 погибшими

Главная Происшествия
Томск
09:22 22 Января 2020
следствие, узбекистан, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области расследуется уголовное дело по факту гибели на пожаре 11 человек. Оно было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На месте происшествия работает следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов под руководством следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Станислава Богданова», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Напомним, пожар произошел в ночь на 21 января в поселке Причулымский Асиновского района. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Погибли 10 граждан Узбекистана и гражданка России. По данным следственного управления, погибшие являлись работниками ООО «Гринвуд», занимающегося переработкой древесины. Следователи уже провели обыски в офисе компании и в управлении Федеральной миграционной службы по городу Асино.

«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки», – заявил вчера на заседании областной комиссии по ЧС томский губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил проверить состояние пожарной безопасности и условия труда и проживания работников на всех подобных предприятиях. Их в Томской области, по данным официального интернет-портала администрации региона, 378.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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