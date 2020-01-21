Число погибших в томском пожаре достигло 11

Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11. Все новые тела находит при разборе остатков сгоревшего дома, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одиннадцатого погибшего обнаружили в 11:03. Об этом проинформировало главное управление МЧС по Томской области. На месте происшествия находится его начальник Олег Еременко. Как писали Sibnovosti.ru, пожар вспыхнул в ночь на 21 января. Загорелся одноэтажный дом в поселке Причулымский Асиновского района.

«Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» представитель районной администрации.

«Пятеро погибших на пожаре являются гражданами Узбекистана, их личности устанавливаются. Мы готовы оказать поддержку в транспортировке тел погибших», - сообщил, в свою очередь, ТАСС генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Асиновский район – основной центр лесоперерабатывающей промышленности в регионе. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб, созданный в связи с трагедией.

Напомним, в декабре прошлого года двое граждан Узбекистана погибло в результате пожара в деревянных общежитиях в Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области