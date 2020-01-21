21 января
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Число погибших в томском пожаре достигло 11

Главная Происшествия
Томск
11:43 21 Января 2020
пожар, погиб, узбекистан
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11. Все новые тела находит при разборе остатков сгоревшего дома, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одиннадцатого погибшего обнаружили в 11:03. Об этом проинформировало главное управление МЧС по Томской области. На месте происшествия находится его начальник Олег Еременко. Как писали Sibnovosti.ru, пожар вспыхнул в ночь на 21 января. Загорелся одноэтажный дом в поселке Причулымский Асиновского района.  

«Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» представитель районной администрации.

«Пятеро погибших на пожаре являются гражданами Узбекистана, их личности устанавливаются. Мы готовы оказать поддержку в транспортировке тел погибших», - сообщил, в свою очередь, ТАСС генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

Асиновский район – основной центр лесоперерабатывающей промышленности в регионе. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб, созданный в связи с трагедией.

Напомним, в декабре прошлого года двое граждан Узбекистана погибло в результате пожара в деревянных общежитиях в Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Тела пяти человек нашли в сгоревшем доме в Томской области

Тела пяти человек нашли в сгоревшем доме в Томской области

21 Января 2020 г.
Дом сгорел ночью в Асиновском районе региона
Новости Томска: В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

20 Января 2020 г.
Ребенка госпитализировали
Новости Томска: Пожар в Томске привел к гибели двух человек

Пожар в Томске привел к гибели двух человек

20 Января 2020 г.
Сгорела бытовка на ул. Профсоюзной
Новости Томска: Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

Экс-руководитель томского управления Россельхознадзора получил условный срок

30 Декабря 2019 г.
Александр Ильин разрешил экспорт мяса с фермы, где болели коровы
Новости Томска: Контрабандисты вырубили томский лес на 400 млн рублей

Контрабандисты вырубили томский лес на 400 млн рублей

12 Декабря 2019 г.
Фигурантами уголовного дела стали пять человек
Новости Томска: Норовирус отправил томских кадетов по домам

Норовирус отправил томских кадетов по домам

9 Декабря 2019 г.
В учебном учреждении объявлен карантин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

Врачей Томского онкодиспансера учат правильно общаться с пациентами

17 Января 2020 г.
Медикам помогают бороться с профессиональным выгоранием
Новости Томска: Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

Подсветкой Томска займутся нидерландские специалисты

21 Января 2020 г.
Достигнута договоренность о сотрудничестве с Signify N.V
Новости Томска: В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

В Томском госуниверситете создают оператора мобильной связи

17 Января 2020 г.
Проект реализуется совместно с Tele2
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19